To All The Boys: Always and Forever

Après deux premiers opus (le premier étant meilleur que le second), on retrouve pour la troisième fois Lara Jean et Peter, alors que l’année scolaire touche à sa fin et que le couple se prépare à commencer leur vie d’adulte sur les bancs de l’université. Ce troisième volet saura-t-il nous charmer? Réponse le 12 janvier!

À voir dès le 12 février.