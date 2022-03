Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Pieces of Her (saison 1)

Les producteurs de Big Little Lies et The Undoing reviennent avec une nouvelle série dramatique, basée sur le roman éponyme de Karin Slaughter. L’histoire? Une femme tente de percer le mystérieux passé de sa mère (incarnée par Toni Collette), après qu’un évènement violent vient bouleverser leur petite vie tranquille en apparence.

À voir dès maintenant.