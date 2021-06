Fresh, Fried & Crispy (saison 1)

Daym Drops, critique culinaire et personnalité YouTube, embarque dans un périple à travers les États-Unis pour découvrir – et goûter – aux meilleurs plats frits, de Baltimore à San Diego. Notre petit doigt nous dit qu’on aura envie de commander du poulet frit juste après avoir visionné le premier épisode (et c’est tant mieux!).

À voir dès le 9 juin.