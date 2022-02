Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

All of Us Are Dead (saison 1)

Après Squid Game, c’est au tour d’une autre série sud-coréenne de faire grand bruit. Le synopsis – dystopique – d’All of Us Are Dead, qui s’est rapidement installé en première place des contenus populaires sur Netflix? Quand leurs camarades de classe se transforment en zombies, des élèves doivent trouver le moyen de sortir de l’enceinte du lycée, et de la ville, pour échapper à l’infection. Sympa!

À voir dès maintenant.