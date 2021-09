Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

On the Verge (saison 1)

L’actrice, réalisatrice et scénariste française Julie Delpy (qu’on connaît entre autres de la trilogie Before Sunrise) nous offre une série humoristique et réconfortante qui promet de nous faire le plus grand bien. Le synopsis? À Los Angeles, quatre femmes et amies tentent de conjuguer enfants, carrière et amour.

À voir dès le 7 septembre.