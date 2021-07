Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

1981

Premier film de la trilogie du réalisateur et scénariste québécois Ricardo Trogi (à qui l’on doit aussi 1987 et 1991), 1981 est un petit bijou d’humour. Le synopsis? Ricardo, 11 ans, déménage à Sainte-Foy avec sa famille et décide de mentir pour pouvoir intégrer la bande des «K-Way rouges» de sa nouvelle école et séduire au passage la jolie Anne Tremblay.

À voir dès le 7 juillet.