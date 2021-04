Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Dolly Parton: A Musicare Tribute

Un concert filmé peu avant les Grammys de 2019 (avant la pandémie, donc), une longue liste de célébrités – de Miley Cyrus à Katy Perry – et une icône à célébrer: Dolly Parton. Le documentaire revient sur une soirée peu connue en-dehors de l’industrie hollywoodienne, qui célèbre la personnalité MusiCares de l’année. Après Stevie Wonder, Aretha Franklin et Bob Dylan, c’est au tour de l’artiste country d’être sous les feux des projecteurs.

À voir dès le 7 avril.