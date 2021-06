Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Agatha Christie’s Crooked House

En tête d’affiche de ce film basé sur le roman policier éponyme d’Agatha Christie? Glenn Close, Christina Hendricks et Gillian Anderson, notamment (et c’est déjà pas mal!). Pour celles et ceux qui n’ont pas lu le livre, le détective Charles Hayward est appelé à mener l’enquête sur la mort du grand-père de son ex-amante, un richissime homme d’affaires du nom d’Aristide Leonides. Il se retrouve alors projeté au sein d’une famille qui haïssait le patriarche et qui avait toutes les raisons de vouloir sa mort pour récupérer l’héritage… Saura-t-il retrouver le coupable?

À voir dès le 1er juin.