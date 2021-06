Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Young Royals (saison 1)

Tout droit venu de Suède, Young Royals a tout pour plaire: des ados qui ressemblent (enfin!) à des ados, des histoires d’amour et des drames à la pelle. Lorsque le prince Wilhelm est envoyé à Hillerska, un pensionnat huppé, il doit choisir entre sa vie personnelle et ses obligations royales (et ça ne se fait pas sans peine!). Ce nouveau programme pourrait bien faire de l’ombre à Elite, la série espagnole qui se passe elle aussi dans une école huppée.

À voir dès le 1er juillet.