Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

High on the Hog: How African American cuisine transformed America (minisérie)

Basé sur le livre High on the Hog: A Culinary Journey from Africa to America de l’historienne culinaire Jessica B. Harris, cette minisérie se penche sur les traditions culinaires afro-américaines et le riche héritage de la soul food, profondément ancré dans l’histoire des États-Unis.

À voir dès le 26 mai.