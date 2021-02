Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The Girl on the Train

C’est le second film inspiré du best-seller éponyme de Paula Hawkins. Après une première adaptation avec Emily Blunt dans le rôle principal, sortie en 2016, Netflix nous offre sa version de l’histoire, mais les grandes lignes restent les mêmes: une femme divorcée, alcoolique et frappée d’amnésie se retrouve impliquée dans une sombre histoire de meurtre, mais n’est plus capable de se rappeler les faits qui pourraient, ou pas, l’exonérer.

À voir dès le 26 février.