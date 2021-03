Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Audrey

Avec son talent, ses yeux de biche et son style d’une élégance hors-pair, l’actrice de Breakfast at Tiffany’s a marqué son époque et continue, encore aujourd’hui, de fasciner. La preuve avec ce documentaire qui tire un portrait élogieux de cette grande icône, de son parcours hollywoodien à son engagement humanitaire.

À voir dès maintenant.