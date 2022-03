Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitive

Au début des années 2000, Sarma Melngailis était la reine du crudivorisme à New York, grâce à son restaurant Pure Food and Wine. En 2016, l’Américaine, recherchée par le FBI, est arrêtée pour fraude et tentative d’escroquerie au Tennessee avec son mari, Anthony Strangis. Mais l’histoire – digne d’un roman policier – ne s’arrête pas là: la restauratrice aurait elle-même été victime de son époux, qui lui aurait fait miroiter l’immortalité (rien que ça!).

À voir dès maintenant.