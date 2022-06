Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Spiderhead

Le thème du savant fou croyant faire le bien en gardant ses cobayes captifs a beaucoup été exploité au cinéma, qu’on pense au classique The Island of Dr. Moreau ou au moins connu et pourtant formidable The Damned. Or cette nouvelle variation semble à la fois originale et inquiétante, sorte de dystopie orwellienne dans laquelle des personnes incarcérées, forcées de participer à des expériences scientifiques scabreuses, se font dire par un scientifique désaxé qu’elles sont en fait des privilégiés. Réalisé par Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), ce thriller repose sur des questionnements éthiques, en plus de nous offrir un vilain interprété par le magnifique Chris Hemsworth (aka Thor dans l’univers cinématographique Marvel) et c’est pourquoi nous répondons : présente !

À voir dès le 17 juin.