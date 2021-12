Don’t Look Up

C’est l’un des films les plus attendus de l’année! Et pour cause, il s’offre un casting d’exception (Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Chris Evans, Kid Cudi, Jonah Hill, etc.) et une histoire inquiétante, qu’on attendra plutôt le lendemain de Noël pour découvrir. Le synopsis peu festif? Deux astronomes tentent d’avertir les médias de la venue prochaine d’une comète, qui décimera l’humanité… dans l’indifférence générale!

À voir dès le 24 décembre.