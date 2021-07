Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The Movies That Made Us (saison 2)

On avait beaucoup aimé les premiers épisodes qui révélaient les secrets de tournage de quatre films cultes (Dirty Dancing, Home Alone, Ghostbusters et Die Hard). La prochaine saison se concentrera sur quatre autres petits chefs-d’œuvre du septième art, soit Jurassic Park, Back to the Future, Pretty Woman et Forrest Gump. On a hâte de retrouver les coulisses du cinéma!

À voir dès le 23 juillet.