Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Sex, love & Goop (saison 1)

Gwyneth Paltrow et son équipe, derrière le site de bien-être Goop, reviennent avec une toute nouvelle série, qui explore le plaisir sous toutes ses formes. Au fil des épisodes, des experts du sexe aident des couples à sonder leur corps et leur désir à travers diverses méthodes pour renforcer leur intimité et leur relation. Ça promet de faire jaser (et de nous apprendre une foule de choses utiles au passage)!

À voir dès le 21 octobre.