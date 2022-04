Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Selling Sunset (saison 5)

La bonne nouvelle du mois? La série de téléréalité Selling Sunset – qui nous emmène dans le quotidien d’agents immobiliers à Los Angeles, entre maisons de rêve et drames à la pelle – s’invite sur Netflix pour une cinquième saison dès le 22 avril… et on ne s’en lasse toujours pas!

À voir dès le 22 avril.