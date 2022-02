Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Ali Wong: Don Wong

L’humoriste Ali Wong nous donnait rendez-vous sur Netflix le 14 février pour écouter son tout nouveau spectacle. Si on a passé la soirée en amoureux à se regarder dans le blanc des yeux, on rattrape le temps et on l’écoute au plus vite. Si l’on se fie à ses deux premiers one-woman-shows, également disponibles sur la plateforme, on va passer une excellente soirée!

À voir dès maintenant.