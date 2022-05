Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Stranger Things (saison 4, volume I)

On l’attendait avec impatience depuis le dernier épisode dévoilé en 2019: la première partie de la saison 4 de Stranger Things sera enfin disponible sur Netflix dès le 27 mai (la seconde partie, elle, sera diffusée début juillet). C’est enfin le moment de découvrir la suite des aventures d’Eleven, Mike, Will et la bande!

À voir dès le 27 mai.