Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Tik, Tik… Boom!

Réalisé par Lin-Manuel Miranda, plus habitué à être sur les planches de Broadway que derrière la caméra, Tik, Tik… Boom! met notamment en scène – et en musique – Andrew Garfield. Le comédien y incarne un compositeur de théâtre et jeune trentenaire, qui espère écrire la prochaine comédie musicale qui fera un carton. On a hâte de voir cette adaptation de la pièce autobiographique du même nom, signé Jonathan Larson qui a révolutionné Broadway grâce à Rent, une comédie musicale culte sortie dans les années 1990.

À voir dès le 19 novembre.