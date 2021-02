Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel (minisérie)

À force d’être une scène de crime, le Cecil Hotel, à Los Angeles, est-il maudit? Cette docusérie explore la mauvaise réputation de cette adresse – qui a notamment accueillie Richard Ramirez, un serial killer plus connu sous le nom de The Night Stalker – et s’intéresse plus particulièrement à la disparition de la Canadienne Elisa Lam, dont les dernières images d’elle vivante la montrent paniquée dans l’ascenseur de l’hôtel. À sa sortie la semaine dernière, Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel était numéro un sur Netflix, au Canada. Frissons garantis!

