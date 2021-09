Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The World’s Most Amazing Vacation Rentals (saison 2)

Les vacances sont terminées? Pas grave! On voyage par procuration en s’enfilant les nouveaux épisodes de The World’s Most Amazing Vacation Rentals. Au programme, encore et toujours les plus belles locations – pour tous les budgets – où séjourner à travers le monde. Ça donne des idées et ça donne surtout envie de poser ses prochains jours de congé!

À voir dès le 14 septembre.