Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

My Unorthodox Life (saison 1)

Netflix ne s’arrête plus dans sa course aux téléréalités. Notre prochain plaisir coupable? My Unorthodox Life, qui suit le quotidien de Julia Haart et de ses quatre enfants dans les quartiers riches de New York. Cette femme d’affaire puissante, à la tête de la compagnie Elite World Group, qui détient notamment la célèbre agence de mannequin Elite, faisait autrefois partie d’une communauté juive ultra-orthodoxe avant de prendre son destin en main.

À voir dès le 14 juillet.