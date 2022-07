Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Uncoupled

Cette toute nouvelle série Netflix met en vedette Neil Patrick Harris (Dr Dougie et How I Met Your Mother). Le comédien star y interprète un courtier immobilier new-yorkais subitement quitté par son conjoint des 17 dernières. Il devra se reconstruire et découvrir le célibat dans la quarantaine avancée, multiples conquêtes à l’appui. Proposée par deux des créateurs derrière les séries à succès Emily in Paris (Darren Star) et Modern Family (Jefferey Richman), celle-ci promet d’adopter le même ton léger et mettra également l’humour et les quiproquos à l’honneur.

À voir dès le 29 juillet.

