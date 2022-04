Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

The Bubble

Dans la même veine que The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up et This is 40, le réalisateur et scénariste Jude Apatow nous livre une comédie déjantée très premier degré. Le synopsis est simple: une bande d’acteurs (notamment joués par Leslie Mann, épouse et muse de Jude Apatow, et leur fille Iris) se retrouvent confinés ensemble pour les besoins de tournage d’un film d’action, en pleine pandémie de COVID-19. Entre caprices de stars et folie passagère, les choses ne se passeront évidemment pas comme prévu.

À voir dès maintenant.