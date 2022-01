Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

MLK FBI

Acclamé par les critiques, ce documentaire nous plonge dans les archives du FBI. Au fil des scènes, on découvre comment le bureau d’enquête américain, et son directeur J. Edgar Hoover, ont espionné et harcelé Martin Luther King dans les années 1950 et 1960 dans le but de le discréditer. À voir au plus vite!

À voir dès maintenant.