Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Downton Abbey

Les fans de la série britannique Downton Abbey ont de quoi se réjouir: le film – qui reprend l’histoire en 1927, peu de temps après la fin de la sixième et dernière saison – arrive sur Netflix début novembre. C’est l’occasion de retrouver nos personnages préférés alors qu’un vent de changement souffle sur la vie de château et que l’on attend avec fébrilité l’arrivée du roi George V et de la reine Mary. (Psitt! Un second film est attendu en mars 2022 pour ceux qui en redemandent!)

À voir dès le 1er novembre.