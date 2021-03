Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Biggie: I got a story to tell

Comment Christopher George Latore Wallace est devenu The Notorious B.I.G., alias Biggie Smalls? À travers des images d’archives et des interviews inédites, ce documentaire relate la vie d’un des plus grands rappeurs de tous les temps, qui a considérablement marqué son époque jusqu’à son assassinat, le 9 mars 1997, à Los Angeles.

À voir dès le 1er mars.