Netflix Canada: 5 nouveautés à voir cette semaine

Locke & Key

Comme le temps file, voilà déjà la troisième saison de cette série adaptée de la bande dessinée à succès de Joe Hill et Gabriel Rodriguez ! Pour celleux qui l’ignoreraient, Joe Hill est le fils de Stephen King, rien de moins… Qui plus est, les deux scénaristes qui ont adapté le comics d’origine sont dernières d’autres séries à succès, soit Lost et Bates Motel pour Carlton Cuse et l’extraordinaire The Haunting of Hill House pour ce qui est de Meredith Averill. Tout ça donne un joyeux mélange, une série qui navigue entre horreur, onirisme fantastique et série jeunesse. Ainsi Locke & Key propose une intrigue dite « d’apprentissage » sur l’amour, le deuil et les liens inaltérables de la famille. Et cette fois on nous promet encore plus de clés magiques à Key House et une nouvelle menace, encore plus dangereuse que les précédentes: intrigant!

À voir dès le 9 août.