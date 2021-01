Pretend It’s a City (minisérie)

Cette série documentaire, réalisée par Martin Scorsese, suit la journaliste, auteure et actrice Fran Lebowitz dans son milieu naturel, New York, en capturant au passage son franc-parler légendaire. À regarder ne serait-ce que pour retrouver la foule, les rues animées et l’effervescence de la vie pré-COVID, qui font le charme de Manhattan!

À voir dès maintenant.