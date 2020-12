Unorthodox (minisérie)

La série a fait grand bruit dès sa sortie. Et pour cause, l’histoire est magnifique. Pour celles et ceux qui ne l’aurait pas encore vue, la minisérie raconte le quotidien de Shira Haas, une jeune femme issue d’une communauté juive orthodoxe de Brooklyn, qui trouve sa liberté – et sa voix – à Berlin.