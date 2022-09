Cobra Kai (saison 5)

Une chose intéressante à propos de Cobra Kai est que l’histoire se déroule dans un monde où le karaté est la chose la plus importante que vous puissiez imaginer. Cela reste véridique dans la cinquième saison, où on retrouve Daniel (Ralph Macchio) et Johnny (William Zabka) du même côté, mais cette fois en faisant équipe avec un allié (Yuji Okumoto dans Karate Kid Partie 2) alors qu’ils tentent de s’opposer au nouveau leader menaçant de Cobra Kai: Terry Silver (Thomas Ian Griffith dans Karate Kid Partie 3).

Disponible le 9 septembre 2022

End of the Road

Tout film mettant en vedette Queen Latifah est un film qui vaut la peine d’être regardé, à mon avis. Dans le thriller d’action End of the Road, la célébrité joue Brenda, une mère récemment devenue veuve lors d’un long voyage en voiture avec ses deux enfants et son frère (Chris Bridges, alias Ludacris). Lorsqu’ils assistent accidentellement à un meurtre (oups) et s’envolent avec un sac d’argent (double oups), la famille de Brenda est mise en danger et elle doit se battre pour la protéger.

Disponible le 9 septembre 2022

Do Revenge

De temps à autres, il y a des nouveaux films si parfaitement adaptés à mes intérêts que j’ai de la difficulté à croire que je n’ai pas tout imaginé. Do Revenge est l’un de ces films. Réalisé avec style par Jennifer Kaytin (Something Great, Sweet/Vicious), la comédie noire suit deux adolescentes qui font équipe pour se venger des personnes qui leur ont fait du tort. Le casting comprend certains des acteurs favoris de la génération Z, comme Camila Mendes, Maya Hawke, Alisha Boe, Sophie Turner et Austin Abrams.

Disponible le 16 septembre 2022

Love Is Blind: After the Altar (Saison 2)

Attention, fans de Love Is Blind, c‘est votre moment. Après une série d’annonces récentes de divorces, les acteurs de la saison 2 – dont Deepti, Shayne, Iyanna et plus – se réunissent devant la caméra pour After the Altar, une émission spéciale dans laquelle ils discuteront de ce qui s’est passé dans leurs relations et leur vies depuis la fin de l’émission. Préparez le pop-corn !

Disponible le 16 septembre 2022