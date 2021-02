Le mot de Sandra Sirois, participante

«On devrait tous et toutes regarder Des filles et des règles parce qu’on se sentira moins seule. On vient lever les tabous pour parler des menstruations librement pour qu’on ne se pose plus la question “oh est-ce que je suis la seule à me sentir de même ?”. Puis qu’on se rende compte qu’il y a encore des inégalités et des injustices liées aux menstruations dans tous les pays. […] Le but de la série c’est de prendre conscience qu’il y a encore des tabous et qu’on peut (et qu’on doit!) les déconstruire. »

Vous pouvez retrouver l’intégralité des épisodes de la web-série Des filles et des règles gratuitement sur TV5.ca.

