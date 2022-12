Pachinko

Pachinko est une émission qui fait ressortir toutes sortes de sentiments, souvent au cours d’un seul épisode. Basée sur le roman à succès du même nom de Min Jin Lee en 2017, l’épopée historique raconte l’histoire de quatre générations d’une famille coréenne qui a immigré au Japon pendant une période de troubles politiques. Se déroulant en grande partie à travers la perspective de Sunja (joué à la fois par Kim Min-ha et l’acteur oscarisé Youn Yuh-jung), l’histoire nous montre les difficultés auxquelles la famille doit faire face, malgré leur désir de s’épanouir et de vivre une vie heureuse. Chaque élément du drame, en passant de l’écriture, au jeu d’acteur, à la production et au générique d’ouverture, est absolument époustouflant et mérite tellement plus de reconnaissance.

Disponible sur Apple TV +.

Reservation Dogs

Reservation Dogs est une comédie de Sterlin Harjo, racontant l’histoire d’un groupe d’adolescents autochtones dans la campagne de l’Oklahoma. Chaque épisode est rempli d’un sentiment indescriptible qui rend la série si spéciale. Si vous avez adoré la saison 1 vous allez encore plus aimer la deuxième: les blagues et les moments émotifs frappent encore plus fort et le portrait du lieu ainsi que de sa communauté semble tellement plus vivant. Cette saison, la plupart des personnages vivent des événements marquants qui nous rapprochent encore plus d’eux. Elora (Devery Jacobs) traverse un chagrin après avoir perdu sa grand-mère et Willie Jack (Paulina Alexis) renoue avec ses ancêtres. La série est profonde et sincère, on a hâte de voir la suite.

Disponible sur Disney +.