Julie Groleau: la productrice déterminée

Produire Jusqu’au déclin a été un magnifique défi, affirme la productrice du film: «Entre le jour où nous avons commencé les négociations avec Netflix et le moment où nous avons fait le mix final, il s’est passé un an et demi, alors que généralement, ça prend des années pour obtenir le financement d’un film.» À ce propos, Julie Groleau a d’ailleurs un conseil à donner aux jeunes productrices – de plus en plus nombreuses, selon elle –tentées par l’aventure. «J’aurais aimé qu’on me dise à quel point il faut être patient pour faire des films, car ce n’est pas parce que tu as déjà produit un film qui a eu du succès que le prochain se fera plus rapidement! Tout est à recommencer chaque fois.»