Et selon mes sources, Pepper s’est démarqué durant l’audition en incarnant le personnage de Thomas mieux que personne. Pas si surprenant, après tout. «Thomas m’importait vraiment parce qu’il y a évidemment une partie de lui qui vient de moi, dit Pepper. Je tenais à ce personnage et à la diversité corporelle qu’il amenait à l’écran… jusqu’à ce qu’on commence à tourner! (Rires) Il y a des scènes que je trouvais tellement pertinentes quand je les écrivais, mais que je ne m’étais jamais imaginé jouer.»

L’humoriste – et maintenant comédien – impose alors le premier silence de notre entretien. Puis, il ose la confidence: «Pour une scène, je me suis retrouvé en bedaine et en boxer devant toute une équipe technique et une magnifique actrice (Daphnée Côté-Hallé), que je ne connaissais pas. Le fait d’être capable de jouer en bobettes, d’être crédible et de ne pas me soucier des autres, ça m’a vraiment fait du bien. Même si ça risque d’être difficile à regarder par moments, je sais aussi que je vais être satisfait, parce que, tranquillement, les tournages cicatrisent certaines blessures de p’tit gars que je ne pensais même pas avoir.»