C’est par écrans interposés que Ken Scott accueille ELLE Québec dans son bureau un après-midi de septembre. Dès l’affichage du signal vidéo, je remarque que le scénariste de La grande séduction et moi portons les mêmes lunettes: des Lemtosh, du fabricant new-yorkais Moscot. Ces lunettes archipopulaires sont fabriquées à la main avec grand soin. Comme le sont les films du réalisateur. Dans Au revoir le bonheur, Ken Scott raconte l’histoire des quatre frères Lambert, qui se réunissent à la maison de vacances du clan aux Îles-de-la-Madeleine après le décès de leur père, un homme d’affaires prospère. À la lecture du testament, les frères, interprétés par Louis Morissette (Charles-Alexandre, l’entrepreneur pragmatique), Patrice Robitaille (William, le dramaturge en panne d’inspiration), Antoine Bertrand (Thomas, le rêveur hypersensible) et François Arnaud (Nicolas, le chef cuisinier volage), font face à un revirement financier inattendu. Scénariste dans l’âme, Ken Scott explique: «Les questions d’argent permettent souvent de faire progresser une histoire. Mais ce qui m’intéresse, c’est de faire plonger mes personnages hauts en couleur dans un thème. Ici, c’est celui du bonheur.»

Cette comédie familiale s’adresse à toutes les générations, en plus de mettre de l’avant les dynamiques explosives qui existent entre frères. «Une des scènes dont je suis le plus fier est une conversation tendue où chacun d’eux tente de marquer des points… Ça rebondit!» Et la question du legs familial prend beaucoup de place. «Le père a réussi à toucher au bonheur. Il avait eu du succès, mais il était aussi à l’aise avec ce succès. Ses quatre fils, eux, n’y arrivent pas. Chacun a ses désirs, mais aucun ne parvient à être heureux», ajoute Ken Scott, qui a franchi le cap de la cinquantaine en 2020. A-t-il l’impression d’y toucher, lui, au fameux bonheur? «On n’arrive jamais véritablement au bonheur, parce qu’on désire toujours plus. Mais on peut être heureux dans l’effort qu’on fait pour le trouver.»