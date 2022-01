Emily in Paris raconte le quotidien d’une jeune Américaine, Emily Cooper (Lily Collins), venue travailler (et vivre le rêve) dans la Ville lumière. Au programme: des décors à couper le souffle et une garde-robe à faire pâlir d’envie n’importe quelle fashionista… Alors que la saison 1 sort aujourd’hui sur Netflix on a déjà repéré quelques looks super stylés portés par le personnage d’Emily!