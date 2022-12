Elle est la plus américaine des frenchies. Fashionista jusqu’au bout des ongles. Emily est de retour! Il est difficile de qualifier l’attachement que l’on porte à cette série, où une jeune new-yorkaise s’installe à Paris pour son travail. Autant elle nous tape sur les nerfs, autant elle nous divertit. La série propose une vision de Paris romancée, idéalisée et, surtout, remplie de clichés. Une ville où il n’existe ni déchet ni sans-abri, où les Français sont dépeints comme des individus snobs, antipathiques, superficiels et infidèles. D’un autre côté, la série fait rêver. Qui n’envie pas l’ingénue Emily (Lily Collins) de se fringuer sans limite de budget avec les vêtements dernier cri signés par les plus grands designers internationaux? Qui ne fantasme pas de vivre à Paris et d’habiter dans les plus chouettes appartements tout en mangeant dans les restaurants les plus originaux de la Ville Lumière? Et que dire de l’amoooouuuuuuur! Emily, comme bien des gens, mène une quête perpétuelle: la recherche de l’âme sœur. Créé par le producteur de Sex and the city, Darren Star, Emily à Paris touche à quelque chose de fascinant, soit la relation amour-haine qu’on entretient avec cette série. Prêtes? Bonne écoute!

