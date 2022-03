The Gilded Age

Ici je triche un peu, mais puisque la mise en ligne est hebdomadaire, si vous aimez visionner une série en rafale, mars est un bon mois pour commencer The Gilded Age alors que six épisodes ont déjà été mis en ligne depuis la fin janvier. Alors, que penser de cette nouvelle série de l’auteur de la fabuleuse Downton Abbey? Bien sûr, cette fois-ci on ne retrouve pas l’accent des aristocrates britannique ni le charme des paysages de la campagne anglaise puisque l’action se passe à New York à partir de 1880. Mais sinon tout y est: les dialogues sont ciselés, on s’attache aux personnages et les iniquités de classes sont bien dépeintes. Par ailleurs, l’intérêt réside par-dessus tout dans la somptuosité des décors et des tenues. La maison des Russell – ces nouveaux riches en rupture de ban avec la vieille et snob société New Yorkaise – est plus fastueuse que bien des palais! Et que dire des gargantuesques buffets de mets les plus raffinés et alléchants concoctés pour cette famille et leurs invités par leur chef français, Monsieur Baudin? Il y a là de quoi faire rougir Marie-Antoinette en personne et toute sa Cour Versaillaise! Ne boudez pas votre plaisir et régalez-vous, car The Gilded Age est un véritable délice pour les yeux, ne serait-ce que pour la garde-robe de Bertha Russell.

À voir dès le 21 mars.

Lire aussi:

Maria Chapdelaine: il était une fois… Sara Montpetit

PLAN B : Anne-Élisabeth Bossé, à bout de bras

3 bonnes raisons de regarder ALLÔ, VOICI MON PÉNIS!