On va tous mourir!

«Il y a une chose qui est certaine dans la vie: la mort. Ce qui demeure toutefois incertain, c’est de savoir comment (ou si) l’espèce humaine s’éteindra complètement, et ce que fera l’humanité pour s’adapter ou même prospérer face aux catastrophes qui la menacent»: voilà qui pourrait laisser présager une proposition sombre et lourde, mais il n’en est rien, car il s’agit ici d’une série humoristique animée par l’acteur, réalisateur et scénariste canadien Jay Baruchel, apparemment un passionné de l’apocalypse.

Comment l’humanité pourrait-elle bien être anéantie: un astéroïde pulvérisant la planète, une catastrophe nucléaire, une pandémie meurtrière, une invasion extraterrestre, un cataclysme volcanique, une apocalypse climatique…? Baruchel nous promet d’aborder avec intelligence et humour, en six épisodes d’une demi-heure, tous les angles (science, psychologie, culture populaire et philosophie) de cette fin du monde qu’on nous annonce, et ce, sans défaitisme, car des experts ont des solutions à proposer! On est curieuse… Et vous?

À voir dès maintenant.



