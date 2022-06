Candyman

Désormais un classique du cinéma d’horreur, Candyman première mouture était étonnamment politique et sociologique, en plus d’être véritablement terrifiant. On retrouve ces différents niveaux de compréhension dans cette relecture trente ans plus tard. Le récit se déroule dans l’exact même quartier de Chicago et, sans nécessairement cette fois glacer le sang, il va au bout de sa logique et de ses revendications politiques. Cela donne un film à visionner en gardant bien en tête les enjeux liés au racisme systémique, au mouvement #BlackLivesMatter et aux injustices sociales en tout genre. Le tout en demeurant une réussite sur le plan formel et narratif et en atteignant sa cible de nous divertir: chapeau !

Dès le vendredi 10 juin.