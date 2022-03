My life on MTV – VF

Je suis de cette génération dont la vie a été changée par l ‘avènement de la chaîne câblée Musique Plus, en 1986. Récemment, je me demandais justement si j’aimerais autant participer à des quiz musicaux dans les bars ou même si j’écouterais autant de musiques dans une journée, n’eût pas été de la station. Or, on le sait, la chaîne était la petite cousine québécoise s’étant inspirée de son aînée, encore plus cool et plus précurseure. À sa création, en 1981, MTV était l’unique chaîne du genre et cela a bouleversé le monde de la musique: comment on la faisait et comment on la mettait en marché. Quatre décennies plus tard, cette série documentaire nous montre les moments les plus marquants de son histoire.

Disponible en version française dès le 22 avril.