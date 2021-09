Les fans de Britney Spears trépignent d’impatience. Après le « New York Times », Netflix s’apprête à sortir son propre documentaire dédié à l’iconique chanteuse. Ce mercredi 22 septembre, la bande-annonce officielle de « Britney vs Spears » a été dévoilée, ainsi que la date de sortie imminente : le 28 septembre prochain. « Finis les secrets. Fini le silence », écrit le géant du streaming en guise de légende, tandis que la vidéo débute par les mots poignants de Britney Spears : « Je veux qu’on me rende ma vie ». Le ton est donné. Sa popularité soudaine, son statut d’icône pop, sa lente descente aux enfers, sa mise sous tutelle treize années durant, l’éprouvante bataille judiciaire pour retrouver sa liberté, le mouvement #FreeBritney lancé par ses adeptes les plus chevronnés : à travers une enquête minutieuse, des interviews exclusives et des documents inédits, « Britney vs Spears » retrace la trajectoire chaotique de la petite fiancée de l’Amérique.

Deux documentaires événements

« Britney vs Spears » débarque sur Netflix, sept mois après le documentaire choc réalisé par le « New York Times ». Intitulé « Framing Britney Spears », ce dernier revient lui aussi en détails sur l’ascension et les nombreuses chutes de la star des années 1990. Sorti en février dernier outre-Atlantique sur la chaîne FX et la plateforme de streaming Hulu, le reportage saisissant est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 22 mars. Alors que la chanteuse de 39 ans tente toujours de se libérer de la tutelle de son père, Jamie Spears, l’engouement persistant des médias peut-il peser dans la balance de la justice américaine ?

