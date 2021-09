Alors que la 2e saison de la série La chronique de Bridgerton est attendue avec impatiente, Netflix, Shondaland et Fever se sont associés pour présenter l’événement mondain de l’année 2022. «Nous sommes ravis de nous associer à nouveau avec Fever et Netflix pour poursuivre ces efforts et offrir désormais aux fans des Bridgerton aux États-Unis et au Canada une expérience immersive que tout le monde va adorer», affirme Sandie Bailey, directrice de la conception et des médias numériques de Shondaland.

Montréal fait partie des premières villes, avec Chicago, Washington et Los Angeles, à lancer l’expérience du Bal chez la reine. La voix de l’énigmatique Lady Whistledown guidera les invités durant toute la soirée. Ce sera l’occasion pour les participants de montrer qu’ils méritent l’attention de Sa Majesté pour tenter de gagner les faveurs de la reine afin de devenir les Diamants de la saison.