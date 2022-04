Le Temps des framboises

Je suis plus que curieuse de découvrir cette première série réalisée par le cinéaste Philippe Falardeau (C’est pas moi, je le jure!, Monsieur Lazhar), qui vient d’être présentée au Festival international du film de Berlin. Surtout, elle est écrite par Florence Longpré (M’entends-tu?, Audrey est revenue) et Suzie Bouchard (L’œil du cyclone, Entre deux draps) et, Dieu merci, elle offre enfin un premier rôle à la formidable Sandrine Bisson, inoubliable dans le rôle de la mère de Ricardo Trogi dans la trilogie cinématographique 1981,1987 et 1991. Bisson incarne ici une avocate urbaine héritant d’une ferme, qui n’y connaît absolument rien, mais néanmoins s’accroche. Voilà qui promet d’être à la fois drôle et touchant. Juste la bande-annonce m’a fait craquer, on y sent bien tout l’humour de l’écriture du tandem au scénario et, à la réalisation, la sensibilité de Falardeau. Ce qui m’allume par-dessus tout: la part belle au cœur du récit offerte aux personnages de travailleurs agricoles temporaires venus d’Amérique centrale. Le fait qu’on leur donne beaucoup de temps glace, et ce, tant sur le mode comique que dramatique, me semble une avancée notable, même si en même temps c’est triste de devoir le souligner… Petit à petit, on arrive en ville, euh en campagne !

À voir sur Club illico dès le 14 avril.