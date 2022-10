Pour célébrer l’occasion, en partenariat avec MADE, les gagnantes des trois premières saisons de Canada’s Drag Race se sont réunies avec les concurrentes de Canada’s Drag Race : Canada VS the World (dont la première sera diffusée sur Crave à la fin novembre) afin de se déguiser en un acteur qui les inspire.

« Lorsque nos plus grandes drags incarnent des personnages emblématiques de la télévision et du cinéma, des résultats étonnants sont garantis : les reines de Canada’s Drag Race font maintenant un pas de plus vers le statut de légende », a déclaré Mathieu Chantelois, vice-président, marketing et affaires publiques au Fonds des médias du Canada et responsable de la campagne MADE.

Depuis plus de cinq ans, MADE, une campagne à but non lucratif, met en valeur les créateurs et les œuvres de la télévision, des jeux vidéo et du cinéma d’ici, et aujourd’hui, ils célèbrent nos Drag Queens dans le plus pur style d’Halloween.