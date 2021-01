Pour l’animatrice: Marie-Mai

Depuis sa sortie de Star Académie au début des années 2000, on connaît bien Marie-Mai. Autrice-compositrice-interprète, maman, mais aussi juge à La Voix, mentor à l’émission The Launch; tous les chapeaux lui vont à merveille. Ne reculant devant rien, l’artiste sera à partir de dimanche prochain aux commandes de la toute nouvelle émission de téléréalité BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS sur les ondes de Noovo. Sa personnalité pétillante lui permettra-t-elle de porter avec brio le chapeau d’animatrice? C’est ce que nous verrons, mais on est déjà pas mal certaines de la réponse!

Pour les participants déjà annoncés (On les connaît, on les aime et ils ont tous de fortes personnalités!)

Lysandre Nadeau, Jean Pascal, Claude Bégin, Geneviève Borne et Rita Baga… à première vue, des gros noms de divers domaines qui n’ont rien en commun. Pourtant, toutes ces personnalités flamboyantes feront partie de la même aventure! Il est fort à parier que les alliances et les coups bas des participants ne manqueront pas de nous divertir!

Pour les participants encore inconnus

15 célébrités de chez nous doivent entrer dans la maison ce dimanche, et on ne connaît l’identité de seulement cinq d’entre elles… Alors, la question qu’on se pose tous: qui seront les autres célébrités à participer à l’émission? Qu’elles soient issues du monde du sport, de la musique, ou encore de la télévision, les personnalités déjà annoncées nous montrent bien que toutes les avenues sont possibles!

Pour la maison incroyable

L’aventure BIG BROTHER CÉLÉBRITÉS se déroulera dans un somptueux manoir de 28 000 pieds carrés à l’Île Bizard. En plus d’être la plus grande maison dans toute l’histoire de BIG BROTHER, on se doute bien qu’elle sera merveilleusement bien emménagée!