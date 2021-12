Démystification

C’est un phénomène répandu, mais encore tabou, qui nous permet de démystifier plusieurs autres thèmes: le rapport à la virilité, la masculinité des hommes, entre autres. On entre dans la dynamique du vestiaire, territoire inconnu pour les femmes.

Consentement

Oui, on parle d’agressions et de comportements problématiques dans le documentaire, mais on y parle aussi d’érotisme, de désir et d’intimité numérique. Une bonne façon de se déculpabiliser et de faire comprendre à certains hommes que le consentement ne veut pas dire ne pas avoir de plaisir.

Éducation

On l’écoute pour s’éduquer ensemble, en parler en couple, en amoureux, entre boys, entre ami.e.s, et surtout avec nos ados. On va finir par mieux se comprendre pour contrer les inégalités et…faire décupler le plaisir.

Sur Crave, dès le 22 décembre.

